Sheinbaum Encabeza Bicentenario de Margarita Maza y Destaca el Papel de las Mujeres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conmemoración por el Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza, a quien se reconoció como la primera Embajadora Histórica de la República Mexicana, en un acto realizado en el Museo Panteón de San Fernando.

Durante la ceremonia, la mandataria resaltó el papel fundamental que desempeñó Margarita Maza entre 1864 y 1867, periodo en el que, desde Nueva York, contribuyó a la defensa de la causa republicana en México. Su labor permitió fortalecer el respaldo internacional en un momento clave para la soberanía nacional, colaborando estrechamente con el representante diplomático Matías Romero.

Legado de Margarita Maza

Sheinbaum dijo que el legado de Margarita Maza representa la participación activa de las mujeres en la construcción del país, destacando que su historia es ejemplo de compromiso, fortaleza y defensa de los ideales nacionales. Asimismo, enfatizó la importancia de reconocer a las mujeres que han sido parte fundamental en los procesos históricos, muchas veces sin el debido reconocimiento.

La presidenta también recordó que, tras el fin del Segundo Imperio, Margarita Maza regresó a México en 1867, donde fue recibida con muestras de reconocimiento popular, consolidándose como un símbolo de esperanza y resistencia durante uno de los periodos más complejos de la historia nacional, junto al entonces presidente Benito Juárez García.

En el evento participaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; así como integrantes del gabinete federal. Las autoridades montaron una guardia de honor en las tumbas de Margarita Maza y Benito Juárez, además de develar una placa conmemorativa en honor a su legado.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Historias recomendadas: