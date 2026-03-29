Pipa Termina en Llamas Luego de su Volcadura en la Autopista México-Tuxpan Hoy

Una pipa se incendió luego de volcar sobre la carretera México-Tuxpan, con dirección a la Ciudad de México, hoy, domingo 29 de marzo 2026, lo que ha ocasionado cierres parciales y complicaciones de tránsito en la vía federal.

El incidente vial ocurrió antes de las 11:00 horas en el kilómetro 240, a la altura del tramo Tihuatlán-Tuxpan.

Bomberos y cuerpos de emergencia llegaron al lugar del incidente para sofocar el fuego que se originó tras la volcadura de la unidad pesada.

De acuerdo con testimonios recopilados de manera preliminar, la pipa iba a realizar maniobras para rebasar a un vehículo, pero complicaciones llevaron a la pérdida del control del vehículo y derivó en la volcadura.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas.

Nota en desarrollo.