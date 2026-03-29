Motociclista Muere en Choque Contra Camioneta en Carretera Tampico-Mante

Un trágico accidente se registró sobre la carretera Tampico-Mante, donde un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por una camioneta.

De acuerdo con información proporcionada por cuerpos de emergencia, el conductor de una camioneta color azul habría omitido la señal de alto, provocando el choque contra la motocicleta. Tras el impacto, el motociclista salió proyectado aproximadamente 20 metros, cayendo sobre el camellón central, mientras que la camioneta continuó su marcha arrastrando la motocicleta hasta detenerse metros más adelante.

Autoridades y Voluntarios Acudieron a Accidente Sobre Carretera Tampico-Mante

Al lugar arribaron voluntarios de la zona sur de Tamaulipas, quienes intentaron brindar los primeros auxilios al lesionado. Sin embargo, el masculino presentaba otorragia, traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en una de sus piernas, lesiones que le provocaron la muerte de manera instantánea.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para agilizar la circulación vehicular, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia realizó las diligencias correspondientes.

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