Playa Miramar Recibe Turismo Pese a Presencia de Hidrocarburo en el Golfo de México

Cientos de bañistas disfrutan de las aguas del agua del golfo de México en Playa Miramar de Ciudad Madero pese a que continúa llegando hidrocarburo.

En el área de bañistas se puede observar masa de esta sustancia intemperizada (en forma sólida), la cual llama la atención de los visitantes.

La presencia del hidrocarburo no ha frenado a los bañistas, incluso, algunos menores de edad se atreven a manipularla ante el desconocimiento.

Turismo en Playa Miramar Pese a Presencia de Hidrocarburo. Foto: N+

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Presencia de Hidrocarburos en el Golfo de México



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