¿Qué Hacer en Semana Santa 2026 en Tamaulipas? Lista Completa de Conciertos y Eventos Gratis

Los municipios de Tamaulipas ya se encuentran listos con una amplia agenda de eventos para el periodo vacacional de Semana Santa 2026, con actividades que van desde conciertos masivos en playa hasta festivales gastronómicos y espectáculos familiares.

Playa Miramar de Madero espera la llegada de miles de visitantes. La cartelera musical incluye la presentación de DLD el 2 de abril, Pesado el 3 de abril y Gente de Zona el 4 de abril. Además de los conciertos, este destino ofrecerá actividades recreativas y espacios de convivencia familiar.

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Pesado en el Festival del Mar 2026 en Matamoros, Tamaulipas

Matamoros será sede del Festival del Mar 2026 en Playa Bagdad los días 3 y 4 de abril, con actividades deportivas, recreativas y espectáculos musicales. Como parte de la cartelera, destaca la presentación de Pesado el sábado 4 de abril, en un evento que busca atraer a familias y turistas a la zona costera.

En Soto la Marina se encuentra Playa La Pesca, donde se realizará el festival “Vive La Pesca 2026” del 2 al 4 de abril. Durante tres días habrá conciertos, espectáculos y actividades recreativas.

La cartelera incluye artistas como Luis y Julián Jr., Rigo y sus Teclados, Los Aferra2, Grupo Designado, La Leyenda y Sigma Norte, además de shows de lucha libre, payasos y actividades familiares.

En Reynosa, La Playita será sede de actividades del 2 al 5 de abril, con un programa enfocado en la convivencia familiar. Entre los eventos destacan las presentaciones de Selva Negra el 3 de abril, El Vayven del Amor el 4 de abril y Tropical Panamá el 5 de abril.

El evento también contempla espectáculos infantiles, agrupaciones locales y actividades deportivas.

Festival del Taco NLD 2026 en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo llevará a cabo el “Festival del Taco NLD 2026” el próximo 31 de marzo en la Explanada de la Independencia, donde se combinará la gastronomía con concursos y entretenimiento. Entre las actividades destacan competencias como “Tacorriendo” y “El Más Glotón”, donde los participantes deberán consumir la mayor cantidad de tacos en el menor tiempo posible.

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