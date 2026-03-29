Incendio en Ecatepec Hoy Domingo 29 de Marzo 2026: ¿Qué Está Pasando en Las Américas?

Un incendio activo en un predio de la zona de Las Américas, en Ecatepec de Morelos, generó este domingo una columna de humo negro visible desde varios puntos del municipio.

Tarimas y material vegetal, lo que arde

El fuego consumió lo que aparentaba ser tarimas o material vegetal almacenado al interior del predio. Policías municipales llegaron al lugar para coordinar la llegada de los bomberos, quienes aún no se habían presentado al momento del primer reporte.

No se registraron personas heridas ni lesionadas. El Índice Aire y Salud de la Zona Metropolitana del Valle de México registraba este domingo, a las 17 horas, una calidad del aire mala con nivel de riesgo alto, atribuida al ozono (O₃) como contaminante principal.

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CT