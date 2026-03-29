Israel Mata a Tres Periodistas en el Líbano y Acusa a Uno de Pertenecer a Hezbolá

Un ataque israelí en el sur del Líbano acabó con la vida de tres periodistas: Fatima Fatuni, Mohamed Fatuni y Ali Shaib. Ante la presión por los hechos, el Ejército de Israel acusó a Shaib de pertenecer al grupo chií Hezbolá, pero se negó a presentar pruebas sólidas. Sobre la muerte de los otros dos, simplemente guardó silencio.

Un tuit como única prueba para justificar la muerte de un periodista

El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, se rehusó a responder preguntas sobre el asesinato de Fatima y Mohamed Fatuni durante una sesión informativa este jueves.

En el caso de Ali Shaib, las fuerzas armadas argumentaron que su vinculación con Hezbolá quedaba demostrada por la publicación de un mensaje en la red social X en 2024 y por sus contactos con integrantes de la organización.

Video: ¿Cuáles Son las Implicaciones Económicas de la Guerra de EUA e Israel con Irán?

Sin embargo, los militares israelíes se negaron a compartir detalles sobre esas conversaciones ni a presentar evidencia adicional que respaldara la acusación. Israel tampoco aclaró si declaró a los tres periodistas como objetivos del ataque o si su muerte fue consecuencia de una operación dirigida a otro blanco.

Israel reconoce que no dará más evidencias

Cuando fue cuestionado al respecto, el portavoz castrense rechazó pronunciarse sobre si el Ejército estaba dispuesto a entregar pruebas de la supuesta filiación de Shaib con Hezbolá.

"El Ejército israelí no va a presentar pruebas de su vinculación a Hezbolá", sostuvo Shoshani, según la agencia EFE.

La muerte de los tres periodistas ocurre en el marco de una ofensiva israelí más amplia en Líbano, donde las fuerzas armadas del país mantienen tropas desplegadas principalmente en la zona fronteriza y realizan operaciones que, según el propio portavoz, se internan en territorio libanés a través de redadas y acciones descritas como "selectivas".

Historias recomendadas:

CT