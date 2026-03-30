Seguirá el Frío y Lluvia en Primavera; ¿Cuántos Frentes Fríos se Esperan en Abril 2026?

Pese a la entrada de la primavera desde hace más de una semana, se han registrado lluvias y bajas temperaturas durante los últimos días en gran parte del territorio mexicano. Miles de personas han tenido que sacar nuevamente las chamarras y sombrillas y guardar, al menos por el momento, la ropa vaporosa. Durante abril 2026 se han pronosticado frentes fríos. Conoce aquí cuántos se esperan y cuánto van a durar.

Las precipitaciones —incluso caída de aguanieve— que sorprendieron a vacacionistas en Semana Santa causaron afectaciones en entidades como Nayarit, Michoacán, Jalisco, entre otras entidades. Algunos de los eventos climáticos que parecen poco probables en esta temporada, o al menos son poco relacionados con la época, dejaron postales muy llamativas.

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¿Por qué hace frío en CDMX y gran parte de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó este lunes que una circulación ciclónica en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán gradualmente sobre el occidente y norte de la República Mexicana, en interacción con canales de baja presión en el interior del país. A su vez, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica ocasionarán fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Además, se prevé posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Aguascalientes y Jalisco. A su vez, se prevé que siga el descenso de temperatura en el occidente, centro y oriente del país para este martes, así como posibilidad de caída de aguanieve en las cimas montañosas de dichas regiones.

Dichos fenómenos se encadenaron con el recorrido del frente frío 42, que causó afectaciones el pasado fin de semana. Lamentablemente, para muchas personas que prefieren el calor, esto continuará, pues el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) anunció, como parte de su informe de temporada invernal 2025-2026, que se esperan más sistemas frontales en abril 2026.

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¿Cuántos frentes fríos se esperan en abril 2026?

Para abril de este año, la Cenapred ha pronosticado cinco frentes fríos, mientras que la climatología, es decir, la cifra que indican datos históricos, apunta seis eventos.

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