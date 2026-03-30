¿Abren Bancos en Jueves y Viernes Santo 2026? Estas Operaciones Puedes Hacer el 2 y 3 de Abril

Se está celebrando la Semana Santa en México y si tienes alguna transacción económica pendiente por realizar, acá te decimos cuándo abren los bancos y si trabajan en Jueves y Viernes Santo, es decir el 2 y 3 de abril de 2026.

Iniciaron las vacaciones de Semana Santa 2026 para millones de estudiantes y trabajadores, y en notas previas ya te dijimos cuánto dura el periodo vacacional, si estos días son de descanso obligatorio y cómo se pagan estas fechas.

Video. Más de 28 Millones de Estudiantes Comienzan Vacaciones de Semana Santa

¿Cuándo abren los bancos en Semana Santa 2026?

En Semana Santa, que se celebra del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, los bancos que operan en México sí abrirán sus puertas en las siguientes fechas, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV):

Lunes 30 de marzo.

Martes 31 de marzo.

Miércoles 1 de abril.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Es el Regreso a Clases Después de Vacaciones de Semana Santa 2026? SEP Confirma Fecha

¿Abren los bancos Jueves y Viernes Santo 2026?

El 2 y 3 de abril, es decir Jueves y Viernes Santo, los bancos no ofrecerán servicio en sus sucursales a nivel nacional, conforme a lo que establece el calendario de la CNBV 2026 sobre los días de Semana Santa.

Sin embargo, no todos los bancos estarán cerrados el 2 y 3 de abril, ya que algunos sí cuentan con autorización de abrir en días festivos y estos son aquellos que se encuentran dentro de centros comerciales y supermercados, así como almacenes generales de depósito y casas de cambio.

Video. ¡Playas Llenas! Cientos de Familias Disfrutan Primer Fin de Semana de Semana Santa

Noticia relacionada. ¿Qué Días de Semana Santa No Se Trabaja? Estas Personas Descansan del 30 de Marzo al 5 de Abril

Estos bancos ofrecerán sus servicios a las personas en los horarios tradicionales que laboran que suelen ser de 9:00 am a 4 pm. Sin embargo, te recomendamos corroborar los horarios de atención en las mismas sucursales.

¿Qué operaciones se pueden realizar el Jueves y Viernes Santo 2026?

Aunque las personas no podrán acudir a las ventanillas, pues los bancos estarán cerrados el 2 y 3 de abril, se podrá hacer uso de los cajeros automáticos para retirar efectivo, depositar o consultar el saldo de sus tarjetas.

Además, los mexicanos pueden realizar operaciones financieras a través de la banca móvil y por internet en Jueves y Viernes Santo 2026.

Historias recomendadas