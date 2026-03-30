¿Abren Bancos en Jueves y Viernes Santo 2026? Estas Operaciones Puedes Hacer el 2 y 3 de Abril
Pamela Paz N+
Consulta si los bancos trabajan el 2 y 3 de abril de 2026 y qué operaciones se pueden realizar en los días de Semana Santa
COMPARTE:
Se está celebrando la Semana Santa en México y si tienes alguna transacción económica pendiente por realizar, acá te decimos cuándo abren los bancos y si trabajan en Jueves y Viernes Santo, es decir el 2 y 3 de abril de 2026.
Iniciaron las vacaciones de Semana Santa 2026 para millones de estudiantes y trabajadores, y en notas previas ya te dijimos cuánto dura el periodo vacacional, si estos días son de descanso obligatorio y cómo se pagan estas fechas.
¿Cuándo abren los bancos en Semana Santa 2026?
En Semana Santa, que se celebra del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, los bancos que operan en México sí abrirán sus puertas en las siguientes fechas, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV):
- Lunes 30 de marzo.
- Martes 31 de marzo.
- Miércoles 1 de abril.
Noticia relacionada. ¿Cuándo Es el Regreso a Clases Después de Vacaciones de Semana Santa 2026? SEP Confirma Fecha
¿Abren los bancos Jueves y Viernes Santo 2026?
El 2 y 3 de abril, es decir Jueves y Viernes Santo, los bancos no ofrecerán servicio en sus sucursales a nivel nacional, conforme a lo que establece el calendario de la CNBV 2026 sobre los días de Semana Santa.
Sin embargo, no todos los bancos estarán cerrados el 2 y 3 de abril, ya que algunos sí cuentan con autorización de abrir en días festivos y estos son aquellos que se encuentran dentro de centros comerciales y supermercados, así como almacenes generales de depósito y casas de cambio.
Noticia relacionada. ¿Qué Días de Semana Santa No Se Trabaja? Estas Personas Descansan del 30 de Marzo al 5 de Abril
Estos bancos ofrecerán sus servicios a las personas en los horarios tradicionales que laboran que suelen ser de 9:00 am a 4 pm. Sin embargo, te recomendamos corroborar los horarios de atención en las mismas sucursales.
¿Qué operaciones se pueden realizar el Jueves y Viernes Santo 2026?
Aunque las personas no podrán acudir a las ventanillas, pues los bancos estarán cerrados el 2 y 3 de abril, se podrá hacer uso de los cajeros automáticos para retirar efectivo, depositar o consultar el saldo de sus tarjetas.
Además, los mexicanos pueden realizar operaciones financieras a través de la banca móvil y por internet en Jueves y Viernes Santo 2026.
Historias recomendadas