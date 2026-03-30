¿Semana Santa 2026 Se Paga Doble? Esto Cobras por Trabajar en Jueves y Viernes Santo en México

Inició la Semana Santa 2026 en México y millones de mexicanos podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones, sin embargo algunos tendrán que laborar durante este periodo, de ahí que se pregunten cómo se paga el Jueves y Viernes Santo si se trabaja.

Por ello, acá en N+ te explicamos cuánto debes cobrar el 2 y 3 de abril, y qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre el pago doble o triple en los días festivos de la Semana Santa 2026.

Para que nadie tenga dudas sobre los descansos, en notas previas ya te dijimos cuánto duran las vacaciones de Semana Santa 2026 y si estos días son de descanso obligatorio, además de quiénes disfrutarán de un mayor periodo vacacional.

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¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Oficialmente, la Semana Santa comenzó el 29 de marzo y concluye el próximo domingo 5 de abril de 2026, y es en estas fechas en las que se realizan diferentes actividades para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto se celebra cada día:

Domingo de Ramos - 29 de marzo, celebra la entrada de Jesús a Jerusalén aclamado por la multitud.

- 29 de marzo, celebra la entrada de Jesús a Jerusalén aclamado por la multitud. Lunes Santo - 30 de marzo, recuerda la unción de Jesús en la Casa de Lázaro.

- 30 de marzo, recuerda la unción de Jesús en la Casa de Lázaro. Martes Santo - 31 de marzo, es la fecha en la que Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

- 31 de marzo, es la fecha en la que Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas. Miércoles Santo - 1 de abril, marca el final de la Cuaresma y comienzo de la preparación hacia la Pascua.

- 1 de abril, marca el final de la Cuaresma y comienzo de la preparación hacia la Pascua. Jueves Santo - 2 de abril, tiene lugar la Última Cena y el lavatorio de pies.

- 2 de abril, tiene lugar la Última Cena y el lavatorio de pies. Viernes Santo - 3 de abril, ocurre la Pasión, crucifixión y Muerte de Jesús.

- 3 de abril, ocurre la Pasión, crucifixión y Muerte de Jesús. Sábado Santo - 4 de abril, se espera la sepultura de Jesús.

- 4 de abril, se espera la sepultura de Jesús. Domingo de Resurrección - 5 de abril, es el día en que Jesús vence a la muerte y se eleva al cielo.

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¿Semana Santa se paga doble en México?

Pese a que estas fechas son muy significativas para los fieles católicos, que representan una gran parte de la población mexicana, los días de Semana Santa no son considerados como de descanso obligatorio, es decir no laborables, por la LFT 2026.

De esta manera, las personas que deban trabajar en Semana Santa 2026 no recibirán un pago doble ni triple por prestar sus servicios durante las festividades católicas, que van del 29 de marzo al 5 de abril.

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Solo en el caso de los domingos 29 de marzo y 5 de abril, las personas que deban trabajar estos días tienen derecho a recibir el pago de la prima dominical, la cual es del 25% del sueldo diario, de acuerdo con la LFT.

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Es decir que si a un trabajador le pagan 1,000 pesos al día, debe recibir 250 pesos extra por laborar en domingo, de tal manera que si trabaja el 29 de marzo o 5 de abril cobrará un total de 1,250 pesos por cada día.

¿Cómo se paga el Jueves y Viernes Santo?

Pese a que algunas empresas y dependencias suelen otorgar a sus trabajadores Jueves y Viernes Santo como días libres, las personas que sí deban laborar estos días no recibirán un pago compensatorio, ya que no se establece en la Ley Federal del Trabajo.

De esta manera, es decisión de los jefes, patrones y empresas si las personas deben trabajar el 2 y 3 de abril de 2026, y en caso de que sea así los trabajadores están obligados a laborar y por esto cobrarán su sueldo diario habitual.

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