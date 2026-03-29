¿Qué Días de Semana Santa No Se Trabaja? Estas Personas Descansan del 30 de Marzo al 5 de Abril

Este lunes inicia un nuevo periodo de vacaciones y debido a que muchos gozan de días feriados, acá te decimos te decimos qué días de Semana Santa no se trabaja y qué personas van a descansar del 30 de marzo y hasta el domingo 5 de abril 2026 en México, pues varias instituciones ya confirmaron fechas de descanso obligatorio.

Para salir de dudas, en una nota ya te aclaramos si hay días feriados en Semana Santa 2026, todo de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). También te anunciamos qué personas tienen 17, 7 y 4 días de vacaciones en esta época del año.

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¿Qué días de Semana Santa no se trabaja 2026?

De acuerdo con el calendario de días festivos de la LFT 2026, ninguna de las fechas en que se celebra la Semana Santa es feriada, pues dicha conmemoración no es considerada motivo de descanso oficial.

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Aún así, varias empresas suelen dar desde una semana de descanso o al menos el jueves y viernes santo no se trabaja, que en 2026 son el próximo 2 y 3 de abril. Al no ser días festivos oficiales, depende de los empleadores dar a o no dichas fechas como inhábiles.

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¿Qué personas descansan del 30 de marzo al 5 de abril por Semana Santa 2026?

Debido a que no días feriados oficiales, de forma oficial se sabe que durante la Semana Santa las personas que van gozar de un descanso obligatorio del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril 2026 son las siguientes:

Trabajadores y maestros de la UNAM, AAPAUNAM y STUNAM: Periodo de descanso aplica para personas con sindicato y personal de confianza.

y personal de confianza. Personal y maestros de escuelas públicas y privadas.

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Obviamente no son las únicas personas que van descansar en estas fechas, por lo que si quieres saber qué días de la Semana Santa 2026 no vas a trabajar, te recomendamos consultarlo directamente con la empresa o jefe para el que laboras, así sabrás si cuentas con algunas fechas inhábiles como parte de tus beneficios como trabajador.

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