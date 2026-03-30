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Protección Civil Activa Alerta Amarilla en Toda la Ciudad de México por Fuertes Lluvias Hoy

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Protección Civil activó Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de CDMX por lluvias de hasta 29 mm, granizo y vientos de 50 km/h de 12:00 a 19:00 horas

Para las 10:55 horas, el radar meteorológico de la institución ya detectaba lluvias ligeras.

Para las 10:55 horas, el radar meteorológico de la institución ya detectaba lluvias ligeras. Foto: Cuartocuro / Archivo.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este lunes una Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, granizo y vientos de hasta 50 km/h para la tarde y noche del 30 de marzo de 2026. La alerta, emitida a las 11:30 horas, estará vigente de las 12:00 a las 19:00 horas.

Las demarcaciones en alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Qué tan fuerte va a llover en CDMX esta tarde?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este lunes probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes para la capital, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El organismo federal ubicó la temperatura máxima del día entre 20 y 22°C, mientras que para el amanecer del martes 31 de marzo proyectó una mínima de entre 8 y 10°C. Además, advirtió que las lluvias e intervalos de chubascos se extenderán hasta el martes.

Video: Activan Alerta Amarilla en CDMX: Se Esperan LLuvias Intensas Hoy 30 de Marzo.

Estos datos coinciden con el boletín de la SGIRPC, publicado desde las 07:00 horas, que anticipó precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros con vientos de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Para las 10:55 horas, el radar meteorológico de la secretaría ya detectaba lluvias ligeras y chubascos activos sobre Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, con tendencia a generalizarse conforme avanzara la tarde.

Encharcamientos y caída de árboles, los riesgos más probables

La SGIRPC identificó como peligros principales la formación de encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

La institución recomendó retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar avenidas con corrientes de agua y salir con paraguas o impermeable.

¿Qué hacer si te agarra la lluvia en CDMX?

La misma dependencia emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante la contingencia:

  • Ten siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.
  • No tires basura en la vía pública, barrancas, ríos y canales.
  • Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables de electricidad, cauces de agua y partes bajas de lomas.
  • Revisa que no se hayan dañado techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable.
  • Maneja con extrema precaución y enciende las luces.

En caso de emergencia, la secretaría habilitó las líneas 911 y 55-5683-2222.

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