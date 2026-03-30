Abraham Aguilera, Minero Guanajuatense, Está Atrapado en Túneles Inundados en Rosario, Sinaloa

El pasado 25 de marzo, la Presa de Jales en El Rosario, Sinaloa colapsó provocando la inundación de túneles y dejando a 4 mineros atrapados bajo tierra.

Guanajuatense sigue atrapado bajo tierra en la Presa de Jales

Entre ellos el guanajuatense Abraham Aguilera de 32 años de edad.

Las labores de rescate continúan con la participación de autoridades federales, así como elementos de la Defensa, la Marina y cuerpos de emergencia.

En tanto, familiares de los trabajadores han expresado su preocupación ante la falta de información clara sobre los avances en los trabajos de rescate.

Por su parte, autoridades de Guanajuato ya establecieron contacto con la familia del minero.

A quienes apoyan y acompañan en la complicada situación que están pasando, además están en contacto con personal en Sinaloa.

Gobierno de Guanajuato ofrece la cápsula Fénix para ayudar en el rescate

La presidenta municipal, Samantha Smith y ofrecieron apoyo para las labores de búsqueda y han ofrecido la cápsula de rescate Fénix.

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La misma que donó el gobierno chileno al municipio de Guanajuato y que ha sido utilizada en operaciones de alta complejidad para salvar vidas.

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Redacción N+

JIPV