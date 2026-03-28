Se Manifiestan Ciudadanos Estadounidenses en San Miguel de Allende en el 'No Kings Day'

Desde temprano ahora decenas de ciudadanos norteamericanos se reunieron en la zona principal de San Miguel Allende con la finalidad de ser parte de la manifestación “No Kings Day” que va contra las políticas migratorias de Donald Trump.

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Poco a poco comenzaron a llegar los ciudadanos norteamericanos que por años llevan viviendo en San Miguel Allende y que en una sola voz llegaron con pancartas y sonido señalando lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos por invasiones en Palestina, Venezuela y amenazas contra Cuba.

Ante la mirada de los turistas y de comerciantes de la zona centro de San Miguel Allende los manifestantes expusieron sus inconformidades.

En cierto momento se llegó a contabilizar a más de 200 manifestantes y poco a poco se fueron sumando más, ya que al mismo tiempo invitaban a los mismos turistas que iban llegando al centro de San Miguel de Allende.

Al grito de 'No Hay Reyes' los manifestantes llamaron a los peatones y a quienes circulaban por la zona del jardín a sumarse al movimiento que se ha venido presentando en distintos puntos de Estados Unidos.

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