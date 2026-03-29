Mujer es Asesinada en un Intento de Asalto Cuando Llegaba a su Casa en Cerrito de Jerez en León

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad, se originó en calles de Cerrito de Jerez en León, cuando se reportó el asesinato de una mujer que llegaba a su casa.

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Autoridades de León confirmaron que los hechos ocurrieron la tarde del sábado, cuando una mujer que llegaba a su casa y aparentemente sufrió un intento de asalto, falleciendo en la puerta de su casa por parte de dos hombres que iban en moto.

Asimismo, se indicó que al momento que la mujer llegó a su casa, un hombre se le acercó, lo que lo que provocó que la víctima gritara en varias ocasiones pidiendo auxilio, pero los ladrones al ver su impotencia agredieron al mujer, al parecer con un arma punzocortante, para después darse a la fuga.

Vecinos de la zona al ver lo que ocurría salieron a la calle y vieron a la mujer gravemente herida, por lo que llamaron de inmediato los números de emergencia para reportar el hecho mientras brindaban atención a su vecina.

Los primeros en llegar a la escena fueron policías municipales, quienes al confirmar el ataque pidieron nuevamente el apoyo de los rescatistas mientras testigos de los hechos daban información sobre los presuntos asaltantes.

Fallece mujer tras intento de asalto en la calle bufa de la colonia Cerrito de Jerez

A su arribo, lo rescatistas brindaron atención médica a la mujer, quien desafortunadamente ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por un arma punzocortante.

Ante ello, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien hizo su arribo junto con personal de la SEMEFO y quiénes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes para poder dar con los responsables de este ataque.

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