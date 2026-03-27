Localizan Restos Humanos en Canchas de Futbol en León; Autoridades Investigan

La mañana de este viernes, alrededor de las 8:00 fueron denunciados por pobladores de la zona restos humanos en la colonia Cerrito De Jerez en León, Guanajuato.

El hallazgo fue en canchas de futbol ubicadas entre las calles Peñón de Gibraltar y Cerro de Patamban.

Autoridades investigan el hallazgo de los restos humanos en León

Los primeros reportes señalaban que eran varias personas las que se encontraban sin vida en el lugar.

Sin embargo, serán las autoridades pertinentes quienes informen si se trata de una o varias personas a los que pertenecen los restos encontrados.

Al lugar llegaron elementos de la Defensa y Guardia Nacional, quienes acordonaron y resguardaron la zona.

Los restos humanos fueron levantados por autoridades estatales

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de darle apertura a una carpeta de investigación.

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Mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los restos para llevarlos a un anfiteatro a Guanajuato, Capital para determinar la causa de muerte y su identidad.

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Redacción N+

JIPV