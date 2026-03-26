Mujer Muere por Picaduras de Abejas Ante la Presencia de Bomberos de Pénjamo Guanajuato

El pasado lunes se registró el ataque de un enjambre de abejas a una mujer en calles de la colonia Miguel Hidalgo en Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo a familiares, Alicia salió de su casa a ver si su sobrina ya regresaba de la tienda, cuando fue agredida por las abejas.

Decenas de abejas picaron a Alicia en todo el cuerpo

Los hechos sucedieron en la calle Álvaro Obregón donde un señor pensó que Alicia estaba barriendo, pero se estaba tratando de quitar a las abejas.

Fueron sus vecinos quienes comenzaron a escuchar los gritos de la víctima, por lo que salieron de sus casas.

Al ver lo que sucedía trataron de ayudar a Alicia, mientras que otros llamaban a la Central de Emergencias 911.

Bomberos no pudieron ayudar a Alicia por no contar con el equipo adecuado

Elementos del Cuerpo de Bomberos respondieron al llamado, sin embargo al llegar y percatarse de la situación se dieron cuenta de que no contaban con el equipo necesario para atender la emergencia.

Varios minutos después de estar presentes viendo como Alicia seguía siendo atacada por las abejas, se retiraron del lugar.

Policías municipales acordonaron el área para que agentes estatales comenzaran con las indagatorias necesarias para la apertura de una carpeta de investigación.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó a Alicia a un anfiteatro, para después entregar el cuerpo a sus familiares que hasta el pasado miércoles 25 de marzo pudieron velarla.

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Familiares piden a las autoridades equipar bien a sus elementos de rescate para evitar otra situación similar.

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Redacción N+

JIPV