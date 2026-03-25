Encuentran un Cuerpo en Varias Bolsas en el Eje Metropolitano en León

Durante las primeras horas del día, elementos de varias corporaciones de Seguridad, se movilizaron al Eje Metropolitano, donde se reportó el abandono del cuerpo de un hombre y que estaba en varias bolsas.

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Lo anterior ocurrió en el municipio de León, Guanajuato, cuando antes de las 10 de la mañana, automovilistas reportaron que a unos metros del Eje Metropolitano había lo que parecía el cuerpo de un hombre.

Ante ello, policías municipales acudieron a la zona con la finalidad de confirmar el hallazgo, siendo positivo, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes ante la mirada de testigos de la zona.

A los pocos minutos, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como del Ejército, quienes apoyaron a resguardar la zona, así como de buscar más indicios sobre este hallazgo.

Ahí pudieron notar que el cuerpo de un hombre se encontraba al interior de varias bolsas, de las cuales se podían ver algunas partes sobre una colchoneta que también estaba abandonada en el lugar.

Es el segundo cuerpo que abandonan en la misma zona

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como de Semefo, acudieron al lugar para iniciar con las indagatorias correspondientes y proceder al levantamiento de los restos humanos.

Hace tan solo un par de semanas, llegó un reporte a la cabina, sobre el hallazgo de un cuerpo en la misma zona del Eje Metropolitano, pero ahora, la víctima se encontraba en varias partes dentro de bolsas de plástico.

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