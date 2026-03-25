Jaguar es Captado por Primera Vez en la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato

Por primera vez se registró la presencia un jaguar (panthera onca) en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato.

El registro del jaguar fue obtenido mediante el fototrampeo y proviene del proyecto de investigación desarrollado, entre agosto de 2024 y mayo de 2025, por Juan Felipe Charre-Medellín, biólogo de la UNAM y diversos colaboradores.

Seis felinos viven en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda

Con este hallazgo, la reserva ahora es hogar de los seis felinos presentes en México: el ocelote, tigrillo, jaguarundi, lince, el puma y ahora el jaguar, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La presencia del jaguar responde al buen estado de conservación de amplias zonas boscosas y a la existencia de corredores biológicos que conectan poblaciones del centro y este del país.

La Sierra Gorda abarca varios municipios de Guanajuato

Además, la Sierra Gorda, con más de 236 mil hectáreas que abarcan parte de los municipios de Atarjea, Santa Catarina, San Luis de La Paz, Victoria y Xichú.

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Es una de las regiones con mayor biodiversidad en Guanajuato, lo que ha permitido el desarrollo de fauna diversa.

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JIPV