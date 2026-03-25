Menor de 17 Años, Presunto Feminicida de Madeline, fue Vinculado a Proceso en León

La mañana de este martes se llevó a cabo la audiencia por el caso de Madeline, mujer de 21 años que fue asesinada presuntamente por su novio en León, Guanajuato.

Después de 4 horas de audiencia se vinculó a proceso a este joven de 17 años por los hechos que la ley señala como delito de feminicidio.

El menor presunto feminicida permanecerá en internamiento preventivo

Como medida cautelar permanecerá en internamiento preventivo, además se dio un plazo de 2 meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

Hasta el momento se desconoce cuando se llevará a cabo la audiencia para determinar su situación legal.

Los hechos se registraron en la colonia Nuevo Amanecer en León

Fue el pasado domingo 15 de marzo cuando se registró el ataque en contra de Madeline de 21 años de edad y madre de una menor de 4 años.

La víctima se encontraba con su hija en su casa ubicada en calles de la colonia Nuevo Amanecer en León, cuando sucedieron los hechos.

Te podría interesar: Matan a Hombre Cerca de una Primaria en San Francisco del Rincón

Familiares y amigos se manifestaron el pasado lunes 23 de marzo marchando desde la Calzada de los Héroes hasta la Presidencia Municipal, exigiendo justicia.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV