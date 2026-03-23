Muere Motociclista Tras Chocar Con la Caja de un Tráiler en el Bulevar Alonso de Torres en León

La mañana de este lunes, alrededor de las 8:00 se registró un accidente en el bulevar Juan Alonso de Torres en dirección al bulevar Insurgentes.

El saldo fue un motociclista sin vida, después de chocar contra la caja de un tráiler que estaba parado en el carril de baja velocidad.

Motociclista fallecido portaba el casco de seguridad

A pesar de que el motociclista portaba su casco de seguridad, la velocidad a la que iba y el fuerte impacto podrían ser la causa de su muerte.

Al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones quienes acordonaron la zona y paramédicos confirmaron la muerte del conductor.

Tras el accidente se tuvo que cerrar la vialidad

Los hechos causaron que personal de la Policía Vial de León, cerraran la vialidad en el bulevar Juan Alonso de Torres a la altura de la última curva antes de llegar al bulevar Insurgentes.

Por varias horas se mantuvo cerrado el bulevar hasta que integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad ni la edad de la persona que perdió la vida.

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El conductor del tráiler permanece en el lugar para deslindar responsabilidades.

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Redacción N+

JIPV