Detienen a Menor de 17 Años por el Presunto Feminicidio de Madeline de 21 Años en León
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Autoridades estatales dieron a conocer sobre la detención de un menor de 17 años siendo vinculado a proceso por el presunto feminicidio de Madeline Dhamar de 32 años en León, Guanajuato.
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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención y vinculación a proceso de un adolescente de 17 años.
Quien fue identificado como el presunto responsable del feminicidio de Madeline Dhamar.
Madeline fue encontrada sin vida en una casa de la colonia Nuevo Amanecer
Joven de 21 años hallada sin vida el pasado 15 de marzo dentro de un domicilio ubicado en calles de la colonia Nuevo Amanecer en León.
El Ministerio Público formuló imputación contra el menor ante un juez especializado en justicia para adolescentes.
Aunque la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, posponiendo la audiencia para el 24 de marzo, el acusado permanece bajo internamiento preventivo.
Familiares y amigos se manifiestan para exigir justicia
Desde aproximadamente las 8:00 de la mañana del día de hoy lunes 23 de marzo, familiares y amigos se reunieron para manifestarse y exigir justicia.
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El recorrido será desde el Arco de la Calzada hasta la Presidencia Municipal de León, Guanajuato.
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Redacción N+
JIPV