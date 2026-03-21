Óscar de 19 Años Representará a Cristo en el Viacrucis de San Pedro de Los Hernández en León

Óscar Ibarra, un joven de 19 años, representará por segundo año consecutivo a Cristo.

Es acabador en una empresa de bota vaquera, pero desde enero, en sus ratos libres se dedica a prepararse para su papel del próximo 3 de abril.

Sera la edición número 62 del Viacrucis en San Pedro de Los Hernández

Las cruces, los vestuarios, las personificaciones y todos los detalles ya están quedando listos para la representación número 62 del Viacrucis de San Pedro de Los Hernández, en León, Guanajuato.

Óscar mencionó que físicamente su preparación se enfoca principalmente en sus pies y piernas, ya que lo más pesado es cargar la Cruz y tiene que caminar en cuclillas.

Sin embargo, dijo que la preparación más importante es la espiritual.

En el Viacrucis participarán 80 actores y 20 personas del staff

El coordinador del grupo Sinaí, Andrés Domínguez, contó que este año el Viacrucis estará dedicado al fundador del grupo: don Vicente Carranza.

Añadió que se lanza la convocatoria general y conforme van llegando los participantes van armando los cuadros para las personificaciones como apóstoles, fariseos y extras, hasta formar un grupo de 80 actores y 20 personas del staff.

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El Viernes Santo salen a las 12:00 del mediodía de la avenida Barrio de Guadalupe, para después tomar el bulevar La Luz y llegar hasta la calle Ancha donde se realiza la crucifixión.

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