Kevin de 22 Años Desde Hace Seis Meses Vive Encerrado en un Cuarto en León

Kevin de 22 años, lleva encerrado en un cuarto de una casa ubicada en calles de la colonia Loma Bonita desde aproximadamente 6 meses.

Su papá murió de neumonía y diabetes, a los dos meses su mamá también murió de cáncer por lo cual el quedó en las manos de sus familiares maternos principalmente de su abuela.

Vecinos denuncian que Kevin desesperado arrojaba cosas a la calle

Comentan vecinos que en ocasiones se comporta de una manera agresiva, lanzando cosas a la calle.

Por esto mismo familiares han colocado alambre con púas para evitar que el joven arroje cosas por una ventana.

Habitantes de la zona piden la intervención de las autoridades

Habitantes de la zona piden urgentemente la intervención de las autoridades para que recojan a Kevin.

Que aunque tenga alguna discapacidad mental no es justo que viva en esas condiciones.

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Por su parte el DIF de León registró el reporte e informó que acudirían al domicilio en los próximos días para atender el caso y hacer lo propio.

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