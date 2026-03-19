Video: Matan a Balazos a Conductor a unos Metros de Presidencia en Irapuato, Guanajuato

El conductor de una camioneta que se estacionaba a unos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato, fue asesinado a balazos por dos hombres armados, que tras cometer el ataque, se fueron caminando por la banqueta.

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Los dos hombres, al parecer, jóvenes, se acercaron a la camioneta, pero ambos aprovechan para sacar de entre sus pertenencias un par de armas para comenzar a disparar, los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la mañana en la calle Ramón Corona esquina con Hidalgo, en el Barrio de San José, frente a una tienda departamental.

Sin importar que hubiera más automovilistas y comerciantes en ese momento, los agresores dispararon varias veces contra el conductor de la camioneta. Testigos del ataque, llamaron al 911.

Conductor fallece por las heridas de bala en ataque en Irapuato

A los pocos minutos, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar del ataque, al mismo tiempo que pedían el apoyo de los paramédicos y cerraban esta avenida de la ciudad de Irapuato.

Al llegar los rescatistas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que personal de la Guardia Nacional resguardaba la zona y realizaba un operativo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores y las autoridades se encuentran realizando investigaciones correspondientes.

Investigan video difundido en redes sociales

Las autoridades informaron que ante la difusión de un video en redes sociales, se encuentran analizando los hechos para investigar la presunta acción irregular de un elemento de seguridad que aparece conduciendo una unidad de tránsito.

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