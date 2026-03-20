Karen Policía Estatal fue Detenida por Presunta Colaboración con un Grupo Criminal en Guanajuato

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato detuvo a Karen Abigail “N”, integrante activa de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Karen Abigail presuntamente daba información a un grupo delictivo

Por su presunta participación como facilitadora de información a un grupo criminal dedicado al robo de autotransporte en la entidad.

Derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Pastita, en el municipio de Guanajuato Capital.

Se le aseguró a la Policía Estatal un inhibidor de señal y más equipo ilícito

Además, se aseguró un inhibidor de señal con 8 antenas, 2 bolsas antiestáticas para equipo inhibidor, material diverso presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

Así como aproximadamente 500 gramos de sustancia con características del cristal.

Te podría interesar: Video: Matan a Balazos a Conductor a unos Metros de Presidencia en Irapuato, Guanajuato

Además 50 bolsas tipo ziploc, 4 teléfonos móviles y una libreta con información relevante para la investigación.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV