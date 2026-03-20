Dos Heridos de Gravedad es el Saldo de un Ataque Armado en Irapuato, Guanajuato
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Dos hombres fueron atacados a balazos en pleno centro de Irapuato dentro de un negocio de maquinitas frente a las oficinas de Correos de México.
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La tarde del pasado jueves 19 de marzo se registró un segundo ataque armado en la zona Centro de Irapuato dejando a dos heridos de gravedad.
Eran alrededor de las 5:00 de la tarde cuando sujetos armados llegaron a un negocio de maquinitas ubicado en la calle Revolución en Irapuato.
En donde comenzaron a disparar en contra de las personas que se encontraban dentro dejando a dos con heridas de gravedad.
Comerciantes y ciudadanos se resguardaron al escuchar los disparos
Testigos, al percatarse de los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de autoridades.
Comerciantes cerraron sus negocios y ciudadanos huyeron temerosos al escuchar las detonaciones.
Paramédicos arribaron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron estabilizados y trasladados a un hospital de manera urgente.
En la misma zona fue asesinado un hombre por la mañana
Horas antes, alrededor de las 9:00 de la mañana un hombre fue asesinado en la calle Ramón Corona a metros de la Presidencia Municipal.
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Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas por ninguno de los dos ataques registrados en el centro de Irapuato.
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Redacción N+
JIPV