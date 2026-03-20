Dos Heridos de Gravedad es el Saldo de un Ataque Armado en Irapuato, Guanajuato

La tarde del pasado jueves 19 de marzo se registró un segundo ataque armado en la zona Centro de Irapuato dejando a dos heridos de gravedad.

Eran alrededor de las 5:00 de la tarde cuando sujetos armados llegaron a un negocio de maquinitas ubicado en la calle Revolución en Irapuato.

En donde comenzaron a disparar en contra de las personas que se encontraban dentro dejando a dos con heridas de gravedad.

Comerciantes y ciudadanos se resguardaron al escuchar los disparos

Testigos, al percatarse de los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de autoridades.

Comerciantes cerraron sus negocios y ciudadanos huyeron temerosos al escuchar las detonaciones.

Paramédicos arribaron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron estabilizados y trasladados a un hospital de manera urgente.

En la misma zona fue asesinado un hombre por la mañana

Horas antes, alrededor de las 9:00 de la mañana un hombre fue asesinado en la calle Ramón Corona a metros de la Presidencia Municipal.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas por ninguno de los dos ataques registrados en el centro de Irapuato.

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Redacción N+

JIPV