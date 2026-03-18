Hijo Presuntamente Asesina a Golpes a su Padre en Santa Rosa de Lima en Villagrán

Alrededor de las 3:30 de la tarde se registró una supuesta riña dentro de una casa en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán.

El resultado fue la muerte de un hombre presuntamente a causa de los golpes recibidos.

Familiares se conmocionaron al ver a la víctima ya sin vida

De acuerdo al reporte policial, familiares entraron al domicilio que se encuentra en la calle Emiliano Zapata incrédulos al ver la escena.

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir la ayuda médica a pesar de la gravedad de sus lesiones.

Paramédicos que arribaron al lugar solamente pudieron confirmar que la persona agredida ya no contaba con signos vitales.

El presunto asesino se encuentra prófugo

El presunto responsable se dio a la fuga y no se ha podido dar con su paradero.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para iniciar con las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) hicieron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a practicarle la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV