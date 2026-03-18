Un Muerto y Cinco Intoxicados por Presunta Inhalación de Monóxido de Carbono en Tienda de Celaya

Un lamentable incidente ocurrió en el Centro de Celaya, donde un joven de entre 22 y 24 años perdió la vida y cinco trabajadores de una tienda de telas resultaron gravemente intoxicados tras la manipulación de un generador de electricidad.

Los hechos sucedieron poco después de las 7:00 de la noche en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Benito Juárez y Manuel Doblado, cuando se

reportó la emergencia al 911.

La víctima fatal fue encontrado cerca de la tienda ya sin vida

Al arribar, elementos de Protección Civil y paramédicos confirmaron el fallecimiento del joven, quien fue hallado sin signos vitales cerca de la bodega de la tienda, presuntamente por la inhalación de monóxido de carbono.

Las cinco víctimas restantes, quienes presentaban intoxicaciones severas, fueron trasladadas de urgencia a un sanatorio particular para recibir atención médica especializada, aunque su estado de salud actual permanece reservado.

La zona fue resguardada mediante un cerco de seguridad establecido por la Policía Turística y Protección Civil.

Autoridades se encargarán de las investigaciones pertinentes

Mientras que Agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaron el levantamiento de pruebas para esclarecer las circunstancias del suceso.

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Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas exactas de los hechos.

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Redacción N+

JIPV