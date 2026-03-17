Se Cumple Un Año del Asesinato de Ocho Jóvenes en San José de Mendoza, Salamanca; Piden Justicia

A un año de la masacre en la comunidad San José de Mendoza, en Salamanca, amigos y compañeras del Grupo Juvenil en Misión, recordaron con un homenaje religioso a las víctimas y piden justicia para los ocho jóvenes asesinados.

La entonces novia de Martín, joven de 17 años masacrado el domingo 16 de marzo del 2025, en el centro de la comunidad.

Recordó desde el anonimato que, en el 2025, Martín acabaría la prepa y su plan era irse a Estado Unidos.

Su fe y apoyo psicológico profesional han sido de gran ayuda

La terapia psicológica y la religión las ha ayudado a salir adelante.

Otra mujer, quien fue pareja afectiva de Bruno, de 21 años, otra de las víctimas, contó lo doloroso que ha sido su proceso.

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Este lunes familiares y amigos sacaron sus prendas:

Playeras de futbol, sombreros, camisas norteñas y gorras y los colocaron en un altar donde oraron por ellos y les ofrecieron una misa como parte de un homenaje religioso.

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Redacción N+

JIPV