Aseguran 200 Mil Litros de Huachicol en Villagrán Celaya Cortázar y Pénjamo

Elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron el aseguramiento de 200 mil litros de huachicol en operativos coordinados en zonas de Villagrán, Celaya Cortázar y Pénjamo, los cuales se encontraban en tambos.

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Lo anterior lo dieron a conocer a través de las redes sociales de la Secretaria de Seguridad y Paz en Guanajuato, donde se destacó que en varios municipios del estado, había varios depósitos de combustible almacenado superior a los 200 mil litros.

Asimismo, se indicó que este hidrocarburo, había sido robado directamente de los ductos de Pemex, los cuales están en depósitos de diferentes tamaños como cisternas metálicas hechizas y tinacos de diferentes capacidades.

De igual manera, la dependencia de Seguridad Estatal, informó que la mayoría del aseguramiento fue en Villagrán, Celaya y Cortázar, otros en Pénjamo, los cuales se encontraban a cielo abierto, lo que representaba un riesgo para los pobladores de la zona.

Para destacar, también se informó que en estos trabajos participaron personal de Seguridad de Pemex, DEFENSA, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, trabajo constante que se realiza en coordinación con la FGR del estado de Guanajuato.

Ayudan denuncias a la localización del hidrocarburo

De igual manera, en el comunicado, se menciona que es una labor invaluable del combate al robo de combustible, por lo que se invita a la población civil a qué denuncie y eviten verse en riego de alguna posible explosión o incendió, como el reciente en Villagrán.

Para finalizar, se informó que el combustible asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de seguir con las indagatorias sobre estos casos.

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