Fiscalía de Guanajuato Entrega por Segunda Ocasión Cuerpos Equivocados

Nuevamente la Fiscalía General del Estado de Guanajuato entregó cuerpos equivocados. En un accidente vial ocurrido el pasado 12 de marzo en la carretera Dolores Hidalgo a San Luis de La Paz cuatro personas perdieron la vida.

Tras la necropsia de ley en el Servicio Médico Forense y la integración de la documentación, los cuerpos fueron entregados a las funerarias contratadas por los familiares de los fallecidos.

Personal de la funeraria se dio cuenta de la equivocación por lo que avisaron a las autoridades

Durante los trabajos de embalsamamiento, notaron que los cuerpos no correspondían a los nombres colocados en las bolsas fúnebres, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Al respecto la propia Fiscalía dio a conocer que se inició una investigación administrativa y penal ante la irregularidad en la entrega de los cuerpos y como medida preventiva la separación de servidores públicos presuntamente involucrados en este proceso.

Tras aclarar la identidad de los fallecidos y la corrección de la documentación, se hizo la entrega de los cuerpos correctamente identificados.

Fiscal de Guanajuato había dicho que no se entregarían cuerpos equivocados otra vez

Apenas el pasado 10 de marzo durante su informe en el Congreso Local, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste había señalado que ningún cuerpo humano se entregaría sin la debida validación y certificación, es decir, reconocimiento físico, huellas dactilares y ADN.

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Redacción N+

JIPV