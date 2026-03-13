Guanajuato Figura entre los Estados con más Casos de Menores Reclutados por el Crimen Organizado
N+
La Red por los Derechos de la Infancia en México ha colocado a Guanajuato como uno de los estados con mayor reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
COMPARTE:
El estado de Guanajuato figura entre las entidades con más casos reportados de reclutamiento infantil por parte de grupos delictivos.
Durante el año 2025, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), contabilizó al menos 28 niñas, niños y adolescentes víctimas de esta práctica.
El reclutamiento forzado en México no está tipificado como delito
Tristemente, en nuestro país, el reclutamiento forzado no está reconocido ni tipificado como un delito, Por lo que la situación se repite constantemente.
Con estos al menos 28 casos conocidos Guanajuato ocupa el número lugar 11 con este problema.
Entidades como Veracruz o el mismo Estado de México encabezan dicha lista.
Adolescentes hombres y niños son los más buscados para reclutarse
Así mismo, son adolescentes hombres y niños quienes son los más buscados por el crimen organizado para ser reclutados a sus filas.
El mismo REDIM, fija estos datos derivado a un censo realizado por INEGI en los Sistemas Penitenciaros Estatales del 2021 al 2025.
Te podría interesar: Vinculan Proceso a Juan Diego “N”por el Presunto Feminicidio de Rosa en un Motel de León
En el cual entre 34 a 65 menores fueron privados de su libertad, hechos que suelen estar ligados a estos reclutamientos.
Historias recomendadas:
-
Dos Leopardos Africanos Nacieron en el Zoológico de Irapuato; Están en Peligro de Extinción
-
María Gabriela Lleva Más de Un Año Viviendo en un Puente Peatonal en León, Guanajuato
-
Confirman Movimientos de Tierra en Abasolo, Guanajuato; Autoridades Piden Tener Calma
Redacción N+
JIPV