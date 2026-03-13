Guanajuato Figura entre los Estados con más Casos de Menores Reclutados por el Crimen Organizado

El estado de Guanajuato figura entre las entidades con más casos reportados de reclutamiento infantil por parte de grupos delictivos.

Durante el año 2025, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), contabilizó al menos 28 niñas, niños y adolescentes víctimas de esta práctica.

El reclutamiento forzado en México no está tipificado como delito

Tristemente, en nuestro país, el reclutamiento forzado no está reconocido ni tipificado como un delito, Por lo que la situación se repite constantemente.

Con estos al menos 28 casos conocidos Guanajuato ocupa el número lugar 11 con este problema.

Entidades como Veracruz o el mismo Estado de México encabezan dicha lista.

Adolescentes hombres y niños son los más buscados para reclutarse

Así mismo, son adolescentes hombres y niños quienes son los más buscados por el crimen organizado para ser reclutados a sus filas.

El mismo REDIM, fija estos datos derivado a un censo realizado por INEGI en los Sistemas Penitenciaros Estatales del 2021 al 2025.

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En el cual entre 34 a 65 menores fueron privados de su libertad, hechos que suelen estar ligados a estos reclutamientos.

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Redacción N+

JIPV