Dos Leopardos Africanos Nacieron en el Zoológico de Irapuato; Están en Peligro de Extinción
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Dos leopardos africanos que son una especie en peligro de extinción nacieron en el zoológico de Irapuato. Se informó que podrían ser trasladados a otro zoológico.
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El zoológico de Irapuato tiene dos nuevos integrantes en su familia.
Los leopardos africanos están en peligro de extinción
Fue el pasado mes de febrero del 2026 cuando nacieron dos leopardos africanos, los cuales están especie en peligro de extinción, esta es la sexta camada procreada por boni.
Sus cuidados aun son muy específicos, pero ya juegan, van de un lado a otro y pueden disfrutar del sol.
Dos de sus hermanos también viven en este lugar.
La interacción con los visitantes del zoológico todavía se hace a través de un vidrio en el área de maternidad.
Los cachorros podrían ser llevados a otro zoológico
Sin embargo, su estancia en Irapuato podría ser corta, su nueva casa podría ser otro zoológico como parte de los programas de reproducción e intercambio del propio zoológico.
Por lo pronto los leopardos bebés continuarán en el zoológico de Irapuato.
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Al igual que el resto de los animales que lo habitan como un león blanco, zebras, guacamayas, venados, un jaguar, tigres blancos y una jirafa.
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Redacción N+
JIPV