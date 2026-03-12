Dulce Nayeli Sale de su Casa en Salamanca y Ya No Regresa; Emiten Ficha de Búsqueda

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como de la Secretaría de Seguridad y Paz pidieron apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de la joven Dulce Nayeli Prieto Camargo, quien fue vista por última vez en Salamanca.

De acuerdo a una ficha de búsqueda, donde familiares de Dulce Nayeli, especifican detalles sobre su identidad, informaron que la joven salió de su casa por la mañana el viernes 6 de marzo, pero después del medio día, perdieron comunicación con ella.

Esto alertó a sus familiares, quienes comenzaron a indagar sobre su paradero a través de compañeros de trabajo y amigos, con la finalidad de tener conocimiento sobre su ubicación, ya que no contestaba el celular.

Con el paso de las horas, sus seres cercanos también comenzaron una campaña de búsqueda a través de las redes sociales, pero no tuvieron éxito, por lo que optaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en responder al llamado, fueron los elementos de la policía municipal, quienes al obtener información sobre las características de Dulce Nayeli, se sumaron también a la búsqueda de la joven.

Fiscalía de Guanajuato se suma a la búsqueda de Dulce Nayeli

Horas más tarde, la policía de León en conjunto con los familiares de la joven de 30 años, decidieron apoyarse con el personal de la Fiscalía General de Guanajuato, además de la Secretaría de Seguridad y Paz.

De igual manera, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda donde se específica que el día de su desaparición, Dulce Nayeli traía una blusa, un short de color negro y zapatillas plateadas.

