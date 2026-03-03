Inicio Bajio Trabajador Pierde los Brazos en un Accidente Laboral en su Empresa en León

Un trabajador presentó un accidente laboral dentro de su empresa en un Parque Industrial, perdiendo ambos brazos al quedar atorados en una máquina.

Trabajador Pierde los Brazos en un Accidente Laboral en su Empresa en León. Foto: N+

El pasado lunes fue reportado un accidente dentro de una empresa en el Parque Industrial ubicado en la carretera León - Santa Ana del Conde.

Cerca de las 11:00 de la noche la central de emergencias 911, recibió la llamada en donde requerían la presencia de paramédicos

Víctima es trasladado con heridas graves en ambos brazos 

Compañeros del trabajador señalaron a las autoridades que se encontraba un hombre con las extremidades atrapadas en una máquina

Al llegar elementos de rescate, se percataron de la gravedad de los hechos por lo que de inmediato comenzaron con las labores de rescate

No se dio a conocer la identidad del herido 

Después de liberarlo de la máquina donde quedó prensado, fue trasladado a un hospital en donde se le brinda atención médica. 

Sin embargo, presuntamente perderá los dos brazos a consecuencia del accidente. No se dio a conocer la identidad de la víctima

 

