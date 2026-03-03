Trabajador Pierde los Brazos en un Accidente Laboral en su Empresa en León
Un trabajador presentó un accidente laboral dentro de su empresa en un Parque Industrial, perdiendo ambos brazos al quedar atorados en una máquina.
El pasado lunes fue reportado un accidente dentro de una empresa en el Parque Industrial ubicado en la carretera León - Santa Ana del Conde.
Cerca de las 11:00 de la noche la central de emergencias 911, recibió la llamada en donde requerían la presencia de paramédicos.
Víctima es trasladado con heridas graves en ambos brazos
Compañeros del trabajador señalaron a las autoridades que se encontraba un hombre con las extremidades atrapadas en una máquina.
Al llegar elementos de rescate, se percataron de la gravedad de los hechos por lo que de inmediato comenzaron con las labores de rescate.
No se dio a conocer la identidad del herido
Después de liberarlo de la máquina donde quedó prensado, fue trasladado a un hospital en donde se le brinda atención médica.
Te podría interesar: Una Madre y su Hija de Tres Años Fueron Lesionadas a Balazos en Abasolo, Guanajuato
Sin embargo, presuntamente perderá los dos brazos a consecuencia del accidente. No se dio a conocer la identidad de la víctima.
