Una Madre y su Hija de Tres Años Fueron Lesionadas a Balazos en Abasolo, Guanajuato
N+
Una madre joven y su hija de tres años de edad, fueron lesionadas a balazos en el municipio de Abasolo, Guanajuato, siendo trasladadas a un hospital en Irapuato.
COMPARTE:
El pasado lunes se registró un ataque armado en el municipio de Abasolo, Guanajuato, donde una mujer y una menor resultaron lesionadas.
Actualmente se desconoce la mecánica y el lugar exacto de los hechos.
Las víctimas fueron trasladadas a un hospital del IMSS en Irapuato
Testigos del ataque pidieron el apoyo de personal de corporaciones de seguridad y rescate.
La madre y la menor de 3 años, fueron trasladadas por una ambulancia a un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Irapuato.
Se desconoce el estado de salud de la madre y su hija
Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de la menor de 3 años y de su madre.
Te podría interesar: 89 Celayenses que Estaban en Medio Oriente Salieron de la Zona de Conflicto en Camión y Barco
Tampoco se ha dado a conocer si hay personas detenidas por el ataque armado.
Historias recomendadas:
-
Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato
-
Hallan a Menor de 17 Años Semienterrado Detrás de su Casa en Brisas del Campestre en León
-
Bombero Salva a un Perro de Morir Quemado al Incendiarse Una Recicladora en León
Redacción N+
JIPV