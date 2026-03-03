Una Madre y su Hija de Tres Años Fueron Lesionadas a Balazos en Abasolo, Guanajuato

El pasado lunes se registró un ataque armado en el municipio de Abasolo, Guanajuato, donde una mujer y una menor resultaron lesionadas.

Actualmente se desconoce la mecánica y el lugar exacto de los hechos.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital del IMSS en Irapuato

Testigos del ataque pidieron el apoyo de personal de corporaciones de seguridad y rescate.

La madre y la menor de 3 años, fueron trasladadas por una ambulancia a un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Irapuato.

Se desconoce el estado de salud de la madre y su hija

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de la menor de 3 años y de su madre.

Tampoco se ha dado a conocer si hay personas detenidas por el ataque armado.

