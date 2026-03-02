Inicio Bajio Hallan a Menor de 17 Años Semienterrado Detrás de su Casa en Brisas del Campestre en León

Hallan a Menor de 17 Años Semienterrado Detrás de su Casa en Brisas del Campestre en León

|

N+

-

Aron Alexander de 17 años de edad estaba desaparecido desde el domingo 22 de febrero, hoy lunes 2 de marzo fue encontrado semienterrado atrás de su casa en Brisas del Campestre en León.

Hallan a Menor de 17 Años Semienterrado Detrás de su Casa en Brisas del Campestre en León. Foto: N+

Hallan a Menor de 17 Años Semienterrado Detrás de su Casa en Brisas del Campestre en León. Foto: N+

COMPARTE:

El día de hoy lunes 2 de marzo se realizó el hallazgo de un menor de 17 años de edad en la colonia Brisas del Campestre en León, Guanajuato

Familiares y amigos de Aron Alexander Villanueva Torres, se manifestaron el pasado domingo 1 de marzo frente a la presidencia de León

Pedían la localización con vida del menor y exigían mayor seguridad en Brisas del Campestre

Encuentran semienterrado a menor de 17 años

Autoridades municipales recibieron el llamado de haber encontrado un cuerpo semienterrado en la colonia Brisas del Campestre

Al arribar al lugar, elementos de diversas corporaciones resguardaron la zona y realizaron las supervisiones pertinentes, confirmando la denuncia

Familiares de Aron se acercaron a donde fue el hallazgo para ver si era quien estaban buscando, percatándose que era el menor

Localizan restos humanos en un costal también en Brisas del Campestre 

En la misma colonia también se encontraron restos humanos dentro de un costal, sin embargo, su identidad aún es desconocida

Te podría interesar: Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato

Por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a practicarles la necropsia de ley.

 

Historias recomendadas: 

 

Redacción N+

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Localizan a menor de 17 anos semienterrado detras de su casa en brisas del campestre en leon guanajuato