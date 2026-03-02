Hallan a Menor de 17 Años Semienterrado Detrás de su Casa en Brisas del Campestre en León

El día de hoy lunes 2 de marzo se realizó el hallazgo de un menor de 17 años de edad en la colonia Brisas del Campestre en León, Guanajuato.

Familiares y amigos de Aron Alexander Villanueva Torres, se manifestaron el pasado domingo 1 de marzo frente a la presidencia de León.

Pedían la localización con vida del menor y exigían mayor seguridad en Brisas del Campestre.

Encuentran semienterrado a menor de 17 años

Autoridades municipales recibieron el llamado de haber encontrado un cuerpo semienterrado en la colonia Brisas del Campestre.

Al arribar al lugar, elementos de diversas corporaciones resguardaron la zona y realizaron las supervisiones pertinentes, confirmando la denuncia.

Familiares de Aron se acercaron a donde fue el hallazgo para ver si era quien estaban buscando, percatándose que sí era el menor.

Localizan restos humanos en un costal también en Brisas del Campestre

En la misma colonia también se encontraron restos humanos dentro de un costal, sin embargo, su identidad aún es desconocida.

Por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a practicarles la necropsia de ley.

