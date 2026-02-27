Aseguran a Dos Leones que Estaban en una Finca en Celaya, Guanajuato; Los Tenían como Mascotas

Lo que pretendía ser un recorrido de rutina por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), se convirtió en momento de incertidumbre, cuando en su recorrido encontraron dos leones que se encontraban en una finca.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Celaya, cuando los elementos de Seguridad Estatal realizaban un patrullaje de rutina en compañía de la unidad canina del k9, quien pudo detectar que en una finca había algo que le llamaba la atención.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, se informó que los elementos de seguridad, vieron que al interior había dos leones africanos que llamaban la atención.

En ese momento, procedieron a llamar a las autoridades correspondientes sobre el hallazgo, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes procedieron de inmediato en el caso.

Ahí, se dieron cuenta al ingresar al inmueble, que además de los dos leones, una hembra de 8 años y un macho de 6, también había en otra jaula dos guacamayas, una hembra y un macho ambos de 13 años, el valor total de las 4 especias oscila los 420 mil pesos.

PROFEPA apoyo en las labores de investigación y aseguran a los felinos

En el lugar también acudió personal de la PROFEPA, con la finalidad de que se diera permiso para poder realizar la inspección administrativa y cuestionar a los encargados de la finca sobre los animales.

Ante ello, las autoridades constataron que los encargados no pudieron acreditar la documentación que demostrara su procedencia y posesión legal, por ello, se procedió a su aseguramiento mientras continúan las acciones legales por la autoridad ambiental federal.

