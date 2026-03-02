Inicio Bajio Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato

Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato

|

N+

-

Un policía de Yuriria estaba en su día de descanso e intentaba vender su auto, por lo que fue a mostrarlo en la carretera Yuriria - Salvatierra y al tratar de asaltarlo lo asesinaron.

Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato. Foto: N+

Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato. Foto: N+

COMPARTE:

La mañana del pasado domingo 1 de marzo, Juan, un policía municipal de Yuriria, Guanajuato fue víctima de un intento de asalto a mano armada. 

Policía de Yuriria intentaba vender su vehículo 

El policía se encontraba en su día de descanso por lo que aprovecharía para mostrar su vehículo que quería vender. 

Por lo que se dirigió con su presunto comprador en el carro por la carretera Yuriria-Salvatierra

Juan se resistió a ser asaltado y le dispararon 

Sin embargo, trató de resistirse a un intento de asalto, causando que su agresor le disparara en varias ocasiones.  

Paramédicos que llegaron al lugar e intentaron reanimarlo, pero ya había fallecido.

Juan, tenía 23 años de edad, mismo que fue identificado por sus familiares que llegaron al punto donde se encontraba él y su vehículo.

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Lunes 2 de Marzo del 2026

Autoridades estatales realizaron el levantamiento del cuerpo y la apertura de una carpeta de investigación.

 

Historias recomendadas: 

 

Redacción N+ 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Policia de yuriria es asesinado al resistirse a un intento de asalto al tratar de vender su auto