Policía de Yuriria es Asesinado Cuando Vendía su Automóvil en Guanajuato
Un policía de Yuriria estaba en su día de descanso e intentaba vender su auto, por lo que fue a mostrarlo en la carretera Yuriria - Salvatierra y al tratar de asaltarlo lo asesinaron.
La mañana del pasado domingo 1 de marzo, Juan, un policía municipal de Yuriria, Guanajuato fue víctima de un intento de asalto a mano armada.
Policía de Yuriria intentaba vender su vehículo
El policía se encontraba en su día de descanso por lo que aprovecharía para mostrar su vehículo que quería vender.
Por lo que se dirigió con su presunto comprador en el carro por la carretera Yuriria-Salvatierra.
Juan se resistió a ser asaltado y le dispararon
Sin embargo, trató de resistirse a un intento de asalto, causando que su agresor le disparara en varias ocasiones.
Paramédicos que llegaron al lugar e intentaron reanimarlo, pero ya había fallecido.
Juan, tenía 23 años de edad, mismo que fue identificado por sus familiares que llegaron al punto donde se encontraba él y su vehículo.
Autoridades estatales realizaron el levantamiento del cuerpo y la apertura de una carpeta de investigación.
