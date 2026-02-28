Aseguran Pipa con Más de 31 Mil Litros de Hidrocarburo en Guanajuato; Hay un Detenido

Elementos de la Guardia Nacional en conjunto con personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lograron asegurar más de 31 mil litros de hidrocarburo que eran transportados de manera ilegal en Juventino Rosas.

De acuerdo a información brindada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, los elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando un recorrido de vigilancia.

Cuando en las carreteras de Juventino Rosas, notaron que una pipa circulaba a exceso de velocidad, hecho que les llamó la atención, por lo cual decidieron acercarse a ella para marcarle el alto.

Sin poner algún tipo de resistencia, los elementos, al ver que el conductor de la pipa, se frenó, procedieron a inspeccionar la unidad, detectando en ese momento, que la unidad transportaba miles de litros de hidrocarburo.

Ante ello, comenzaron los uniformados a cuestionar al conductor de la unidad, afirmando en un principio desconocer la procedencia del combustible, pero al verse acorralado, prefirió ofrecer dinero a los elementos de Seguridad.

Detienen a conductor y aseguran el hidrocarburo

Los uniformados, al ver la actitud del conductor y al no poder comprobar la procedencia y destino de los miles de litros del hidrocarburo, procedieron a detener al chofer, así como a asegurar el combustible.

Por su parte, la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó que este aseguramiento se suma a más de 120 millones de pesos en hidrocarburo asegurado en la presente administración.

