89 Celayenses que Estaban en Medio Oriente Salieron de la Zona de Conflicto en Camión y Barco

El pasado sábado se registró un ataque con misiles en Medio Oriente, donde se encontraban vacacionando un grupo de 89 oriundos de Celaya, Guanajuato.

Los viajeros se encuentran bien, alcanzaron a salir en camión y barco de Jordania, en donde se encontraban cuando comenzó la caída de misiles.

Vacacionistas iban a regresar a Israel pero ya no pudieron

De acuerdo a una de las integrantes del grupo de celayenses, tenían planeado regresar a Israel el pasado domingo.

Sin embargo, les fue imposible ya que no salían vuelos ni de Israel ni de Jordania que era donde se encontraban.

Por lo que el domingo por la mañana dieron a conocer en sus redes sociales que habían llegado a Egipto el lugar más cercano y seguro.

Celayenses ya esperan vuelos de regreso a México

Desde Egipto, los celayenses viajarán a Madrid, España y de ahí tomarán un vuelo a México, aunque los vuelos dependen de la disponibilidad de asientos.

Primero viajarán niños, mujeres y personas mayores.

