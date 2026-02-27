Cuatro Personas son Vinculadas a Proceso por Presunto Terrorismo en Guanajuato

En Guanajuato cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el delito de terrorismo, tras los hechos registrados el domingo 22 de febrero.

De acuerdo con información del Grupo de Inteligencia Operativa de Guanajuato, se aseguraron mil 046 objetos como armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos.

Además motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y diversos instrumentos utilizados para la comisión de los hechos.

Son distintas las detenciones que se realizaron el domingo pasado

“El tipo penal es muy claro, cada conducta es distinta porque recordemos que hubo detenciones incluso de personas que iban en la motocicleta con gasolina apenas a generar y hubo personas que se les detuvo con armamento, a otros que se les detuvo cuando ya habían generado el hecho, incendiado las tiendas de conveniencia”, dijo Jorge Jiménez Lona, Secretario de Gobierno de Guanajuato.

Las autoridades informaron que estas acciones derivaron de labores de inteligencia, análisis criminal, seguimiento mediante sistemas de videovigilancia, despliegues tácticos focalizados y coordinación interinstitucional.

48 personas han sido detenidas, 4 vinculadas por terrorismo y 18 liberados

La cifra de detenidos por los disturbios del domingo pasado continúa en 48, al menos es la última cifra que tenía Juan Mauro González, Secretario de Seguridad y Paz.

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que 18 de estas personas quedaron en libertad, pero bajo las reservas de la ley.

Ya que por el momento no se tuvieron los elementos suficientes para formular su imputación.

Sin embargo, el secretario dijo que la investigación no termina con su detención o en este caso su liberación.

