Hermanas Mueren Calcinadas Tras Incendio de su Casa en San Miguel de Allende; Tenían 4 y 18 Años

La tarde del pasado miércoles 25 de febrero se registró un incidente dejando a dos víctimas fatales.

Dos hermanitas de 4 y 18 años, murieron incendiadas al interior de una casa, ubicada en la comunidad San Miguel Viejo, en San Miguel de Allende.

Los hechos se registraron cerca de la 1:00 de la tarde y de inmediato se activaron los protocolos de atención.

Una fuga de gas fue la causa del incendio

Sin embargo, pese a que llegaron los cuerpos de emergencia, las mujeres ya estaban muertas.

De manera preliminar, se estableció que el incidente se originó por una fuga de gas que provocó una explosión al interior del domicilio.

Pero será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien esclarezca las investigaciones.

Redacción N+

JIPV