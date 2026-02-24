Asesinan a Colombiano en Guanajuato; Su Hijo de Dos Años y Esposa Quedaron Gravemente Heridos

La noche del pasado lunes 23 de febrero se registró un ataque armado dentro de una casa ubicada en Valle De Santiago, Guanajuato.

Eran alrededor de las 8:30 de la noche cuando se comenzaron a escuchar detonaciones por arma de fuego en el cruce de las calles González Bocanegra y Ocampo en la colonia La Loma.

Autoridades confirman muerte e identidad del hombre fallecido

Elementos de Seguridad Pública respondieron al llamado, dirigiéndose al domicilio, en donde encontraron a tres personas heridas, una de ellas un menor de 2 años.

Por lo que solicitaron la presencia de paramédicos para que brindaran atención médica a las víctimas.

Al llegar corroboraron que el hombre de quien solo se dio a conocer que era de origen colombiano ya no contaban con signos vitales.

Menor de 2 años hijo de la víctima es reportado grave de salud

El menor fue trasladado de manera urgente a un hospital con impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Su madre también resultó con lesiones de consideración por lo que fue llevada a un hospital.

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Martes 24 de Febrero del 2026

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y no se reportan personas detenidas.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV