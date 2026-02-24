Inicio Bajio Asesinan a Colombiano en Guanajuato; Su Hijo de Dos Años y Esposa Quedaron Gravemente Heridos

Un hombre de origen colombiano fue asesinado a balazos dentro de su casa dejando a su hijo de 2 años y su esposa lesionados de gravedad.

Asesinan a Colombiano en Guanajuato; Su Hijo de Dos Años y Esposa Quedaron Gravemente Heridos.

La noche del pasado lunes 23 de febrero se registró un ataque armado dentro de una casa ubicada en Valle De Santiago, Guanajuato

Eran alrededor de las 8:30 de la noche cuando se comenzaron a escuchar detonaciones por arma de fuego en el cruce de las calles González Bocanegra y Ocampo en la colonia La Loma

Autoridades confirman muerte e identidad del hombre fallecido 

Elementos de Seguridad Pública respondieron al llamado, dirigiéndose al domicilio, en donde encontraron a tres personas heridas, una de ellas un menor de 2 años

Por lo que solicitaron la presencia de paramédicos para que brindaran atención médica a las víctimas

Al llegar corroboraron que el hombre de quien solo se dio a conocer que era de origen colombiano ya no contaban con signos vitales

Menor de 2 años hijo de la víctima es reportado grave de salud 

El menor fue trasladado de manera urgente a un hospital con impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Su madre también resultó con lesiones de consideración por lo que fue llevada a un hospital

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y no se reportan personas detenidas.

 

