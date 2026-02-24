Asesinan a Colombiano en Guanajuato; Su Hijo de Dos Años y Esposa Quedaron Gravemente Heridos
N+
Un hombre de origen colombiano fue asesinado a balazos dentro de su casa dejando a su hijo de 2 años y su esposa lesionados de gravedad.
COMPARTE:
La noche del pasado lunes 23 de febrero se registró un ataque armado dentro de una casa ubicada en Valle De Santiago, Guanajuato.
Eran alrededor de las 8:30 de la noche cuando se comenzaron a escuchar detonaciones por arma de fuego en el cruce de las calles González Bocanegra y Ocampo en la colonia La Loma.
Autoridades confirman muerte e identidad del hombre fallecido
Elementos de Seguridad Pública respondieron al llamado, dirigiéndose al domicilio, en donde encontraron a tres personas heridas, una de ellas un menor de 2 años.
Por lo que solicitaron la presencia de paramédicos para que brindaran atención médica a las víctimas.
Al llegar corroboraron que el hombre de quien solo se dio a conocer que era de origen colombiano ya no contaban con signos vitales.
Menor de 2 años hijo de la víctima es reportado grave de salud
El menor fue trasladado de manera urgente a un hospital con impactos de bala en distintas partes del cuerpo.
Su madre también resultó con lesiones de consideración por lo que fue llevada a un hospital.
Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Martes 24 de Febrero del 2026
Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y no se reportan personas detenidas.
Historias recomendadas:
-
Viajes a Guadalajara desde la central de autobuses de León ya fueron reanudadas
-
¿Cuál es el Saldo de los Hechos de Violencia Registrados en 23 Municipios de Guanajuato?
-
Así Quedó la Primera Tienda de Conveniencia Incendiada en Guanajuato en San Francisco del Rincón
Redacción N+
JIPV