Viajes a Guadalajara desde la central de autobuses de León ya fueron reanudadas
Esta mañana de martes 24 de febrero ya fueron reanudadas las salidas a Guadalajara y otros destinos del país desde la Central de Autobuses de León, Guanajuato.
La mañana de este martes 24 de febrero la Central de Autobuses de León ya operaba de manera normal.
Por lo que ya se registraron salidas a todos los destinos entre ellos Guadalajara, uno de los lugares con más recurrencia.
Se informó que cada dos horas hay salidas a Guadalajara
De acuerdo a empleados de la central camionera hay salidas cada dos horas para la ciudad de Guadalajara.
La afluencia de pasajeros ya se ve de manera normal, así como el movimiento alrededor de la central.
Taxistas de la central camionera reportan pérdidas económicas
Así como mucha gente de Guanajuato, los taxistas de la Central de Autobuses de León, presentaron cuantiosas pérdidas por la suspensión de salidas de camiones.
Te podría interesar: ¿Cuál es el Saldo de los Hechos de Violencia Registrados en 23 Municipios de Guanajuato?
Por lo que esperan que se puedan recuperar en el transcurso de los días.
