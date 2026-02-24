Velador de una Pensión de Autos en Ribera de la Presa Country es Rescatado por Policías en León

Alrededor de las 8:30 de la noche del pasado lunes se registró un ataque a una pensión vehicular en la colonia Ribera de la Presa Country en León.

Varios hombres a bordo de motocicletas lanzaron bombas molotov a las instalaciones del taller y pensión de autos lo que provocó un incendio.

Policías rescatan a velador de la pensión

Testigos de los hechos llamaron de inmediato a la Central de Emergencias 911 respondiendo el cuerpo de Bomberos y policías municipales.

Al ser los primeros en llegar, los policías entraron a la pensión para sacar de entre las llamas al velador del también taller mecánico.

Para entrar, los policías tuvieron que forzar la chapa.

Incendio causa daños en maquinaria pesada y un tráiler

El incendio fue controlado por elementos de bomberos sin reportar personas lesionadas ni fallecidas.

Solamente se reportaron daños en maquinaria pesada y en un tráiler que se encontraban dentro de la pensión.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas por los hechos.

