Velador de una Pensión de Autos en Ribera de la Presa Country es Rescatado por Policías en León
El velador de una pensión de autos fue rescatado por policías de León de un incendio en su trabajo ubicado en calles de la colonia Ribera de La Presa Country.
Alrededor de las 8:30 de la noche del pasado lunes se registró un ataque a una pensión vehicular en la colonia Ribera de la Presa Country en León.
Varios hombres a bordo de motocicletas lanzaron bombas molotov a las instalaciones del taller y pensión de autos lo que provocó un incendio.
Policías rescatan a velador de la pensión
Testigos de los hechos llamaron de inmediato a la Central de Emergencias 911 respondiendo el cuerpo de Bomberos y policías municipales.
Al ser los primeros en llegar, los policías entraron a la pensión para sacar de entre las llamas al velador del también taller mecánico.
Para entrar, los policías tuvieron que forzar la chapa.
Incendio causa daños en maquinaria pesada y un tráiler
El incendio fue controlado por elementos de bomberos sin reportar personas lesionadas ni fallecidas.
Solamente se reportaron daños en maquinaria pesada y en un tráiler que se encontraban dentro de la pensión.
Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas por los hechos.
Redacción N+
JIPV