Comerciantes Comienzan a Abrir sus Negocios Tras Ataques Ocurridos en León

Tras los ataques ocurridos a tiendas de conveniencia en varias ciudades de Guanajuato, en León ya comenzaron a abrir las plazas comerciales sus locales, así como comerciantes abrieron ya sus negocios en varios puntos de la ciudad.

Y es que después de que el domingo se viviera en León y en varias ciudades de Guanajuato, una fuerte incertidumbre y temor, que obligó a cerrar plazas y comercios, el lunes después de mediodía, comenzaron a reanudar sus actividades de manera normal.

Asimismo, algunas estaciones de gas y gasolineras, también después de las 12 del día, reanudaron sus actividades abriendo su servicio a los automovilistas que un día antes ya no pudieron cargar más combustible.

Hasta el momento, aun varias tiendas de conveniencia de una conocida marca nacional, no han abierto sus puertas, mientras que las farmacias ya también abrieron después de las 10 de la mañana de manera normal.

Por su parte, comerciantes pertenecientes a tianguis, también volvieron a las calles para ofertar sus productos y trabajar de manera normal en lo que afirman, tienen que vender su mercancía para que no se vean afectados.

Saquean tienda después de ser incendiada y se roban refrigeradores

Es importante recordar que en Silao, las llamas se apagaron antes de que llegaran los elementos del cuerpo de bomberos, por lo que aprovecharon decenas de personas para entrar a la tienda y robar lo que pudieron incluso los refrigeradores.

También la estantería fue saqueada, por lo que quedó la tienda en pérdida total, después de algunas horas, llegaron elementos de la Policía Municipal para resguardar el lugar.

