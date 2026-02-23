Así Quedó la Primera Tienda de Conveniencia Incendiada en Guanajuato en San Francisco del Rincón

El pasado domingo 22 de febrero se registraron 75 incidentes en 23 municipios de Guanajuato, la primera tienda que fue incendiada en el estado se encuentra en San Francisco del Rincón en la colonia Los Manantiales.

Es en el bulevar del Valle donde se encuentra esta tienda de conveniencia que resultó vidrios rotos, quemada por dentro y por fuera, hasta esta mañana nadie había acudido a limpiar las instalaciones.

Todas las tiendas de conveniencia de ese grupo están cerradas

Las tiendas de conveniencia de la misma cadena se mantuvieron cerradas en San Francisco del Rincón, al igual que las gasolineras de esa misma marca.

De igual manera, empresas de otros rubros se mantuvieron cerradas para evitar cualquier riesgo a sus trabajadores.

Transporte público opera sin ningún problema

A pesar de las afectaciones, suspensiones de clases, cierres de comercios y algunas empresas, el transporte público en San Francisco del Rincón como León, operan con normalidad.

Sin embargo, se reportó muy poca afluencia de pasajeros en ambos municipios.

