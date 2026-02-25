Chofer de Plataforma es Asaltado y su Auto Incendiado en Lomas de Echeveste en León

El pasado martes por la noche se registró un hecho delictivo en calles de la colonia Lomas de Echeveste en León, Guanajuato.

Un conductor de taxi de plataforma se encontraba en el cruce de las calles Foca y Papagayo cuando motociclistas lo interceptaron.

Bajan al conductor e incendian el vehículo en León

De inmediato los presuntos delincuentes le pidieron que bajara del auto, quitándole sus pertenencias.

Para después rociar el vehículo con gasolina y prenderle fuego para retirarse del lugar.

No se tienen detenidos a pesar de un operativo de búsqueda

Autoridades acudieron al sitio para resguardar la zona y permitir que elementos de bomberos apagaran el fuego del auto.

Mientras que policías implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables, sin embargo no hubo detenidos.

