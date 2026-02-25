Inicio Bajio Chofer de Plataforma es Asaltado y su Auto Incendiado en Lomas de Echeveste en León

Chofer de Plataforma es Asaltado y su Auto Incendiado en Lomas de Echeveste en León

|

N+

-

La noche del pasado martes se registró el asalto a un chofer de plataforma a quien también le incendiaron su vehículo en la colonia Lomas de Echeveste en León, Guanajuato.

Chofer de Plataforma es Asaltado y su Auto Incendiado en Lomas de Echeveste en León. Foto: N+

Chofer de Plataforma es Asaltado y su Auto Incendiado en Lomas de Echeveste en León. Foto: N+

COMPARTE:

El pasado martes por la noche se registró un hecho delictivo en calles de la colonia Lomas de Echeveste en León, Guanajuato

Un conductor de taxi de plataforma se encontraba en el cruce de las calles Foca y Papagayo cuando motociclistas lo interceptaron

Bajan al conductor e incendian el vehículo en León 

De inmediato los presuntos delincuentes le pidieron que bajara del auto, quitándole sus pertenencias

Para después rociar el vehículo con gasolina y prenderle fuego para retirarse del lugar. 

No se tienen detenidos a pesar de un operativo de búsqueda 

Autoridades acudieron al sitio para resguardar la zona y permitir que elementos de bomberos apagaran el fuego del auto. 

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Miércoles 25 de Febrero del 2026

Mientras que policías implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables, sin embargo no hubo detenidos.

 

Historias recomendadas: 

 

Redacción N+

JIPV

Inseguridad en Bajío
Cargando...
Inicio Bajio Asaltan a chofer de plataforma y queman su vehiculo en lomas de echeveste en leon guanajuato